الليالى الوترية فى رمضان 2020

الليالى الوترية فى رمضان ٢٠٢٠.. يتحرى المسلمون فى جميع أنحاء العالم عن ليلة القدر فى الأيام الوترية من العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وروت السيدة عائشةَ رضِى اللهُ عنها، أن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُجاوِر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: "تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ".الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان المباركليلة 23 تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضانليلة 25 تبدأ مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الإثنين 25 رمضانليلة 27 تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضانليلة 29 تبدأ مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضاندعاء ليلة القدر"اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا".ويفضل الدعاء في الليالي الوترية في العشر الأخيرة من شهر رمضان..حددت دار الإفتاء المصرية 26 توصية لإحياء ليلة القدر، والتى قال الله تعالى فيها: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، وذلك على النحو التالى:1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.3- لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.4- أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.5 - أَقبل على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شىء سوى الله عز وجل.6- ابتعد عن المشاحنة واعفُ عن كل مَن أخطأ فى حقك.7- ركِّز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهى 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.8- الإخلاص فى الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التى يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.9- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.10- تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا.11- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.12 -الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الُملِحٌّ بالدعاء.13- استغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك.14 -أكثر من الاستغفار والصلاة على النبى وآله والترضى عن أصحابه.15- أكثر من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.16- الإكثار من طلب العتق من النار.17- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.18- الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين.19- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.20 - أكثرْ من الدعاء حال سجودك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.21- أطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم".22- لا تُضيِّعْ أى فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة فى هذه الليلة.23- اقرأ ما تيسر من القرآن.24- إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة فى حال صعود وهبوط.25- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.26- لا تنسَ أن تتصدق فى هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم.