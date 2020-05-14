سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

كشف الناقد والروائي سيد الوكيل، رئيس تحرير سلسلة إبداعات قصصية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن عودة العمل بالسلسلة بعد توقفها كغيرها من الأنشطة الثقافية، التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح الوكيل في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك": منذ معرض الكتاب وتداعيات كورونا بعدها توقفت سلسلة إبداعات شأن كثير من الأنشطة الثقافية التي تأثرت بالجائحة.. وها نحن نعاود العمل مدعمين بالكمامات... الحياة يجب أن تستمر، هذا ببساطة ما أدركته عنما لمست حماس العاملين بهيئة الكتاب وحرصهم على تقديم بعض الفرح للأدباء.وتقدم بالتهاني لكل من كريم أمين لصدور مجموعته القصصية "أحبك أيها الجائع"، وأماني فؤاد لصدور قصصها "لأسباب أخرى تعتم النجوم"، وتابع: ونعتذر فسوف يتم ترحيل بعض الاعمال فتحملونا، لأن للكورونا تداعيات كثيرة غير منظورة.