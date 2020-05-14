ضبط كمية كبيرة من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة بالفيوم

قامت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبالإشتراك مع إدارة تموين تطون، ومع الطب البيطري، حيث وردت شكاوى من المواطنين لرقم الشكاوى على الواتس آب ورسائل صفحة مديرية تموين الفيوم وصفحة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بمركز إطسا، إلى جانب الذبح خارج المجاز الحكومية.وعلى الفور توجهت الحملة، وتم المرور على جزارين مركز إطسا، وبالتحديد قرى الغرق، وتطون، ورحمي، وقري مركز إطسا، وأسفر المرور علي تحرير عدد كبير من المحاضر المتنوعة للجزارين، وتم ضبط لحوم مذبوحة بالشوارع وخارج المجازر الحكومية، وتم تسليمهم لمركز إطسا، وقيد المحاضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد المخالفين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.