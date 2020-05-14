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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق لوقف العدائيات وفتح الطرق في جنوب كردفان بالسودان

الخميس 14/مايو/2020 - 11:38 م
السودان
السودان
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توصلت اللجنة الأمنية والإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، لاتفاق وقف العدائيات وفتح الطرق في الولاية، بعد اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى.

وقال اللواء ركن الخير عبدالله إدريس عضو اللجنة الأمنية للقوات المسلحة، عقب الاجتماع الذي ضم لجنة أمن الولاية ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالسودان الفريق عبدالله البشير، ووالي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد والإدارة الأهلية، إنه تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض سيطرتها الكاملة وتنفيذ حكم القانون، فضلا عن العمل على عودة المدينة لسابق عهدها كهدف استراتيجي.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية الإدارة الأهلية محمد أبوزيد إن الاجتماع توصل إلى رؤية لحل الإشكالات والأحداث التي وقعت وخلفت عددا من الشهداء والجرحى، ووقف العدائيات وفتح الطرق لانسياب حركة المرور.

وأشار إلى اتفاق على التوصل لتوقيع وثيقة الصلح القبلي يوم السبت المقبل، مناشدا كافة الأطراف بضبط النفس والكف عن الاعتداءات على ممتلكات الغير.

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