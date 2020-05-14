روسيا وأرمينيا تناقشان تسوية قضية «قرة باغ»

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الأرمني، زهراب مناتساكانيان، قضية إقليم "ناجورني قرة باغ" والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية.وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الجانبين ناقشا وضع العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا والتعاون المستمر مع رابطة كومنولث الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالإضافة إلى القضايا الحالية المتعلقة بتسوية "ناجورني قرة باغ".