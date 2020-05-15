جدول تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكنترولات
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:51 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
اعتمد نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي جدول تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في قطاعات الثانوية العامة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.
تبدأ عمليات تصحيح لكراسات "البوكليت" يوم 11 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الديينة الإسلامية والمسيحية، وينتهي بمادة علم النفس والاجتماع يوم 5 يوليو 2020، ثم اللغة الأجنبية الأولى الإثنين 15 يونيو والفيزياء والتراجم وامتحان التاريخ يوم 25 يونيو 2020، والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية الأربعاء 24 يونيو، والااقتصاد والجغرافيا السبت 27 يونيو 2020، والأحصاء والرياضيات والتراجم السبت 27 يونيو،.
ويبدأ تقدير درجات مواد الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والتراجم لطلاب مدارس اللغات 29 يونيو، الكيمياء والتراجم السبت 27 يونيو 2020، واللغة الأجنبية الأولى وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، إضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية يتم البدء في تصحيحها 1 يوليو 2020، وينتهي تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة يوم 5 يوليو بمادة علم النفس والاجتماع.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 7 يونيو وتنتهي يوم 5 يوليو، ويخوضها 600 ألف طالب وطالبة تقريبا.
تبدأ عمليات تصحيح لكراسات "البوكليت" يوم 11 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الديينة الإسلامية والمسيحية، وينتهي بمادة علم النفس والاجتماع يوم 5 يوليو 2020، ثم اللغة الأجنبية الأولى الإثنين 15 يونيو والفيزياء والتراجم وامتحان التاريخ يوم 25 يونيو 2020، والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية الأربعاء 24 يونيو، والااقتصاد والجغرافيا السبت 27 يونيو 2020، والأحصاء والرياضيات والتراجم السبت 27 يونيو،.
ويبدأ تقدير درجات مواد الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والتراجم لطلاب مدارس اللغات 29 يونيو، الكيمياء والتراجم السبت 27 يونيو 2020، واللغة الأجنبية الأولى وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، إضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية يتم البدء في تصحيحها 1 يوليو 2020، وينتهي تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة يوم 5 يوليو بمادة علم النفس والاجتماع.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 7 يونيو وتنتهي يوم 5 يوليو، ويخوضها 600 ألف طالب وطالبة تقريبا.