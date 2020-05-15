جدول تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكنترولات

اعتمد نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي جدول تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في قطاعات الثانوية العامة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.تبدأ عمليات تصحيح لكراسات "البوكليت" يوم 11 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الديينة الإسلامية والمسيحية، وينتهي بمادة علم النفس والاجتماع يوم 5 يوليو 2020، ثم اللغة الأجنبية الأولى الإثنين 15 يونيو والفيزياء والتراجم وامتحان التاريخ يوم 25 يونيو 2020، والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية الأربعاء 24 يونيو، والااقتصاد والجغرافيا السبت 27 يونيو 2020، والأحصاء والرياضيات والتراجم السبت 27 يونيو،.ويبدأ تقدير درجات مواد الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والتراجم لطلاب مدارس اللغات 29 يونيو، الكيمياء والتراجم السبت 27 يونيو 2020، واللغة الأجنبية الأولى وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، إضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية يتم البدء في تصحيحها 1 يوليو 2020، وينتهي تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة يوم 5 يوليو بمادة علم النفس والاجتماع.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 7 يونيو وتنتهي يوم 5 يوليو، ويخوضها 600 ألف طالب وطالبة تقريبا.