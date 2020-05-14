أمطار خفيفة فى بعض المناطق ومراكز أسوان

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة بعض المراكز التي من أبرزها مركز نصر النوبة، مصاحبة لرياح بسيطة، فضلا عن عاصفة ترابية متوسطه، ولكن الأوضاع مازالت في حالة استقرار حتى الوقت الحالي.وكانت شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم طقسًا مرتفع الحرارة، ولكن لم يؤثر على الحركة المرورية، أو طبيعة الحركة في للشوارع قبل موعد الحظر التي حددتها الدولة، وذلك في أطار الحفاظ على صحة المواطنين والحد من فيروس كورونا المستجد.