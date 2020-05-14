«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

صدر حديثًا عن دار ضم للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "ثالوث" للقاص والروائي مصطفى جمال.وقال مصطفى جمال عن المجموعة في تصريح لـ"الدستور": "أفكار قصص المجموعة جاءتني من خلال القراءة في مجال ما وراء الطبيعة، عن طريق الروايات التي تنتمي للأدبين العربي والغربي، وأتممت كتابة المجموعة في شهر كامل".ومن أجواء المجموعة: تلك الليلة كنت بالخارج وسط الظلام المغطى لكل شئ من حولى لا أرى سوى الطريق السريع على بعد مسافة منى، المصباح الباهت ذاته الذي ينير فوق رأسى، رغم كل هذا الهدوء والراحة إلا أن فى بعض الأوقات يكون هذا قاتلًا، مدثرًا بملابسى الثقيلة واضعًا بين يدي قدح من القهوة الساخن لتدفئتي حتى سمعت بعض الدقات الغريبة من خلفى جعلتنى أتقيأ القهوة من فمي محاولًا التركيز عن مصدرها.أما عن مصطفى جمال فهو كاتب روائي من مواليد 1996 بمحافظة سوهاج، حصل على ليسنانس تربية لغة إنجليزية، صدرت له عدة أعمال أدبية منها كتاب "من أول السطر"، والمجموعة القصصية "عبث"، ورواية " منزل 54"، وأخيرا المجموعة القصصية "ثالوث".