«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين

يواصل مركز الحفنى للفنون لذوى القدرات الخاصة، برئاسة علا عبيد، تقديم أول فصول لمحو الأمية أون لاين، والتى أطلقها المركز فى مارس الماضى، نتيجة الأوضاع الراهنة لأحداث فيروس كورونا المستجد.وقالت عبيد، إن المركز أطلق الفصول أون لاين، تطبيقا لقرارات الدولة فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، ويضم الفصل ٦ أفراد من أصحاب الهمم، وتقام حصتان فى الأسبوع، من خلال استخدام برنامج الزوم.وأضافت رئيس المركز، أن الفصول حققت نجاحا كبيرا، وهناك استجابة فى التعليم لم تكن متوقعة من أبناء المركز، مشيرة إلى أن المركز افتتح منذ عامين أول فصول لمحو الأمية لذوى القدرات الخاصة، للمرحلة الابتدائية والإعدادية باستخدام برنامج CLE روتارى مصر.