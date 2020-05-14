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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة و3 مخالفات بناء بالغربية

الخميس 14/مايو/2020 - 11:09 م
أملاك الدولة
أملاك الدولة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت اليوم، عن إزالة 16  حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمدن ومراكز المحافظة، شملت 13 حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 9 قراريط و23 سهما في مراكز كفر الزيات والمحلة والسنطة، كما تمت إزالة 3 مخالفات بناء على مساحة 1050 مترا مربعا بحى ثان طنطا ومركز سمنود.

وقال محافظ الغربية، إن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، وتحويل كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.

وكانت محافظة الغربية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إزالة 786 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من 16 مارس الماضي.

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