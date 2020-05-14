«الهوارى» يوضح أهمية الثبات على الإيمان فى «علمنى رمضان»

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث في الأزهر الشريف، إن شهر رمضان الكريم علمنا الثبات، مستشهدا بقوله سبحانه «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».وأضاف الهواري خلال برنامج «علمني رمضان» الذي يذاع على قناة «الدستور» عبر «يوتيوب» أن الإنسان يحتاج إلى الثبات في عدة مواقف بحياته وبعد مماته، قائلا: «الذي يكون ثابت في الدنيا يكون ثابت الآخرة»، ويقول المولى عز وجل «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ومعنى ذلك أن تظل ثابتا على الطاعة.