محمد المعتصم يكتب يوميات رمضان: ١٠ أفكار لإنقاذ زياد من الإعدام في فرصة تانية

المشهد كان عبثي لأقصى درجة، البطل يتم اتهامه في جريمة قتل، الجريمة تمت في بلكونة شقته، القتيلة زوجته السابقة، أدوات الجريمة سكين عليها بصماته، أضف اليها ان القتيلة سقطت من البلكونة.

لم يشاهد احدالجريمة





فرصة تانية

حتى والدها الذي يمكن أن يشهد ويستيقظ ضميره ويحكي عن مرض ابنته النفسي، مات أثناء دفنها..

صديقتها الوحيدة تكره زياد.

المحامي الذي يدافع عن زياد مش فاضي علشان عايز يتشقط من صديقة ملك.

صناع العمل حاولوا وضع عقدة شديدة تؤكد أن مافيش فايدة

حتى ان زياد دقنه كبرت في ٣ ايام

لكن جاء الحل سريعا ولا اي فيلم هندي بشخص مجهول شاهد بالصدفة الجريمة واغمي عليه ودخل في غيبوبة وبمجرد ما فاق منها زعق في الممرضة جامد انه لازم يروح ينقذ حياة بني ادم.. انت متخيل الراجل فاق وقال انا فين وبعدها انا لازم اخرج علشان أنقذ حياة زياد

ورغم أن حالته لا تسمح الراجل وقف زي الأسد أمام وكيل النيابة وهات يا شهادة

للاسف صناع العمل كان عندهم أكثر من بديل يخرجهم من العقدة الوهمية .. وبدون حساسات ادي ١٠ حلول كان ممكن تبعدهم عن الفيلم الهندي ده

١- حارس عقار كان موجود أعلى سطوح المبني المقابل لأي سبب وانتظر حتى إحالته للمحاكمة ليطلب مبلغ مالي كبير نظير إنقاذ حياته

٢- فتاة كانت موجودة مع صديقها في شقة مقابلة وشاهدت الموقف بالصدفة، لكنها كانت تخاف من الفضيحة .. وما ان قرأت خبر في الصحف عن إحالته للجنايات وان النيابة تطالب بإحالة اوراق القضية لفضيلة المفتي استيقظ ضميرها.

٣- أحد الجيران كان يراقب المحيطين به بكاميرا للتلصص على الفتيات، هذا الشخص ارسل الفيديو للنيابة .

٤- اي من سكان عماره المقابلة كان في سفر وقام بتأمين شقته والعمارة بكاميرات في كل مكان بما فيها اعلي العمارة.. التى التقطت الحادث

٥ - المحامي يطلب مقارنة السكين المستخدم في الجريمة ببقية سكاكين بيت ريهام، بالتأكيد سيجد سكين ناقصة او يجد نفس النوع، مع العلم بأن حالتها النفسية لم تكن تسمح لها بأن تذهب لأي مكان لشراء سكين او انها قررت فجأة تنفيذ الجريمة فسحبت سكين من المطبخ وهي نازلة.

فرصة تانية

٦_ المحامي يطلب تتبع موبايل ريهام يوم الجريمة ويكتشف انها ذهبت الي محل تجاري .. وبالذهاب إليه يكتشف أنه يبيع سكاكين من نفس النوعية المستخدمة في الجريمة ويطلب الحصول على هارد ديسك لتسجيل الكاميرات من المحل ويشاهدها وهي تشتري السكين

٧- المحامي يطلب تفريغ المكالمات والرسائل فيكتشف انها هناك رسائل محفوظة لم ترسل مكتوب فيها انها ستقتل نفسها وستدخله السجن أو ستجعله يتورط في مشاكل

٨- صديقتها الشخصية تعترف انها كانت تعرف انها ستقتل نفسها وأنها قالت أمامها انها ستورط زياد في الجريمة وأنها سكتت لانها كانت تحب زياد وهنا يظهر خط درامي جديد وممكن المحامي يحبها بدل ماهو قاعد فاضي في المسلسل ما بيعملش حاجة غير انه بيلف بعربيته.

٩- ظهور آثار الأدوية التى كانت تأخذها والمحامي يشتغل شوية لاني تعبت منه اقسم بالله، ويجيب دراسات علمية موثقة عن تأثير الأدوية دي وأنها قد تدفع للانتحار مع شهادة الطبيب النفسي، ويمكن أن يستيقظ ضمير اي شخص ممن زوروا التقرير القديم الذي لم يذكر أن ريهام حاولت الانتحار ويحكي عن الهلوسة التى قالتها في المستشفي وأنها ستقتل نفسها وتقتل زياد

١٠ - آخر حاجة ان ملك نفسها تعترف انها هي اللي قتلتها .. وده طبعا مالوش اي مبرر درامي غير اننا نخلص من الهم ده.. وزياد يشوف له اي واحده في المسلسل يحبها ونبقي جربنا نشوف ياسمين صبري في لبس السجن .. الابيض هيليق عليها اقسم بالله

صباحكم نادي

