توريد 5910 أطنان قمح لصوامع وشون قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم توريد 5910 أطنان و555 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 99404 أطنان و448 كيلوجراما، مؤكدا على متابعته بصفة دورية أعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و590 طنا.وأكد الداودي، استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب من خلال لجنه تضم ممثلا من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء"، حيث بلغ سعر الإردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط، و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراطا، و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.