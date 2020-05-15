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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:29 ص
جريدة الدستور
عبير جمال
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة بدأت من أمس الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتصل يوم الإثنين المقبل إلى 43 درجة وتنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء لتسجل 39، ثم ترتفع درجتين يوم الخميس المقبل لتصل إلى 41 درجة.

وقالت الأرصاد في توقعاتها، إن يوم الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا مع شبورة مائية صباحًا، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري (37 – 21) والسواحل الشمالية الغربية (28 -19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (29 - 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36 - 23)، وشمال الصعيد (39-23)، وجنوب الصعيد (42 -26)، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانًا.

اما طقس السبت القادم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا.

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