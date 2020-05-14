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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تتسلم شحنة اختبارات للأجسام المضادة لكورونا من واشنطن

الخميس 14/مايو/2020 - 10:32 م
وزير الصحة اليوناني
وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس
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استقبل وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات، في مكتبه في أثينا، لإجراء محادثات حول تعزيز التبادل بين أثينا وواشنطن للأجهزة الطبية والتكنولوجيا والمعرفة، حيث تسلمت اليونان 200 ألف اختبار للأجسام المضادة من مطور الأجهزة الطبية الأمريكية "مختبرات أبوت".

وقال بيات، خلال الاجتماع: "هذه صفقة تجارية لكنها تطلبت تنسيقًا كبيرًا بين الوزارة ومختبرات أبوت، وكانت السفارة سعيدة للمساعدة في تسهيل ذلك، نأمل أن يساعد إجراء هذه الاختبارات اليونان في هذه المرحلة الحاسمة التالية من محاربة الفيروس وإعادة تنشيط الاقتصاد اليوناني"، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف السفير الأمريكي: "مع بدء الشركات اليونانية في فتح الاقتصاد مرة أخرى، وبينما نتطلع إلى موسم السياحة الصيفية، نتفق على أهمية الاختبار الدقيق حتى يتمكن مسئولونا وعلماؤنا من مواصلة اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جوانب الصحة العامة والسلامة من هذه الفترة من أزمة فيروس كورونا المستجد".

كما هنأ السفير الأمريكي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، على استجابة اليونان الناجحة للوباء، وقال: "إن تصرفات الحكومة اليونانية أنقذت الأرواح لكنها قامت أيضًا بعمل رائع لتعزيز سمعة اليونان الدولية وبالتأكيد في الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية".

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