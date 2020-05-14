بعد أن فقد بصره.. طبيب عزل بلطيم: دورنا ولازم نقوم بيه

قال الدكتور محمود سامي، إنه فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، بسبب شدة التوتر والقلق وكثرة العمل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وأضاف «سامي» أنه لحق به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه فى مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار، وتابع: «مش عارف مصير فقدي للبصر إيه.. وحتى الآن لم نصل إلى تشخيص نهائي، ونأمل أن نصل إلى تشخيص وعلاج في أقرب فرصة إن شاء».وتابع «سامي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطاقم الطبي الموجود بمستشفى بلطيم يشعر بالقلق جراء ما يحدث من الإصابات فيروس كورونا، وما يبذلونه تجاه علاج المرضى.وعن شعوره الآن قال: «أنا محبوس في صندوق أسود الآن لكن الحمد الله ده دورنا ولازم نقوم بيه».