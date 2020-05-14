شقيق الشهيد رامى حسنين: تجسيده فى «الاختيار» أشعرنا بالفخر

قال حسنين محمد حسنين، شقيق الشهيد العقيد رامي حسنين الذي جسد دوره أحمد صلاح حسني في حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، أن الظهور قلب الكثير من الذكريات السعيدة والمؤلمة عليهم وجعلهم يشعرون بالفخر.وأضاف حسنين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "رامي له بطولات كثيرة وكانت تربطه علاقة قوية بمنسي فهو أول من نعاه بعد استشهاده، وكان له بطولات لم نكن نعرفها سوى من كلام الناس عنه فهو كان يحب عمل الخير كثيرا وكان نشيطا جدا وكان أول رماية في القوات المسلحة".وأكد حسنين، أنه تفاجئ بمشهد شقيقه في المسلسل: "كان شيئا جيدا، تخليد سيرة أبطال القوات المسلحة الذين يقدمون حياتهم للوطن".الشهيد العقيد رامي حسنين مواليد 1975، تخرج فى الكلية الحربية عام 1996، انضم لسلاح الصاعقة فور تخرجه، سافر في العديد من البعثات الخارجية، حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة المصرية، وشارك فى عملية حق الشهيد فى 2015، ونال الشهادة فى 29 أكتوبر 2016.نعاه الشهيد المنسي في 29 أكتوبر 2016، على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: "في ذمة الله أستاذي ومعلمي، تعلمت منه الكثير، الشهيد بإذن الله العقيد رامي حسنين، إلى لقاء شئنا أم أبينا.. قريب"، وبعدها بعدة ساعات تم تكليف الشهيد أحمد منسي ليخلف "حسنين" في قيادة الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، ويستشهد بعده بعام تقريبا.