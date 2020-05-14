الإبراشي: «الإخوان» مفلسة وتطلق فتاوى للاستيلاء على أموال الزكاة

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، أن جماعة الإخوان الإرهابية، أطلقت العديد من الفتاوى خلال الفترة الأخيرة تتعلق بزكاة الأموال، تؤكد أنها تعاني من إفلاس مادي، وهناك إفلاس في تمويل الجماعة الإرهابية وهي ستعاني خلال الفترة المقبلة من قلة الأموال، وعليه هم الآن يعملون على استغلال الخطاب الديني من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين لتمويل نشاطهم الإجرامي".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن إحدى فتاوى جماعة الإخوان تقول بأنه لا يجوز للمسلم المقيم فى أوروبا إخراج زكاة أمواله خارج القارة العجوز.وتابع: "بيلعبوا على الناس الآن بأن يستولوا على أموالهم من خلال إصدار العديد من الفتاوى".واستعرض "الإبراشى"، فيديو لما يعرف مفتى جماعة الإخوان فى أوروبا، وهو يتكلم عن عدم إخراج الزكاة خارج أوروبا، وعلق قائلًا: "الإرهاب قبل أن يكون انتحاريا وتفجير قنبلة وهو استغلال للخطاب الديني من أجل تمويل هذا النوع من الإجرام الذى تمارسه الإخوان"، مشددًا على أن العناصر الإرهابية المقيمة فى أوروبا تعاني من نقص فى تمويل خططهم الإجرامية.