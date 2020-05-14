حكومة الدنمارك: لم يأن موعد فتح الحدود

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، اليوم، إن حدود الدنمارك مع ألمانيا والسويد والنرويج ستظل مغلقة في الوقت الحالي، حتى مع تزايد الضغط على الدول في أوروبا لتخفيف قيود الدخول في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد.ووافقت حكومة فريدريكسن على إعلان خطوتها التالية بخصوص الحدود بحلول أول من يونيو المقبل، وقالت لدى وصولها لعقد حوار متلفز مع رؤساء الأحزاب الدنماركية الأخرى مساء اليوم الخميس، إن هذا الاتفاق لم يتغير.وتتعرض فريدريكسن لضغوط من خصومها السياسيين للتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حتى تتمكن صناعة السياحة المحاصرة في بلادها من النهوض والعمل.ويشكل المواطنون الألمان تقليديًا غالبية الضيوف في بيوت العطلات في الدنمارك.وازداد الضغط على الحكومة الدنماركية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن ألمانيا مستعدة لفتح الحدود، بانتظار الموافقة من جارتها الشمالية.وأغلقت الدنمارك حدودها في 14 مارس الماضي، في إطار تدابير الحد من انتشار الفيروس المميت، وسمحت فقط للأشخاص الذين لديهم سبب وجيه بالدخول.