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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يناقش الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع

الخميس 14/مايو/2020 - 09:58 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب
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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع 20 سفيرا من سفراء عدد من الدول الأوروبية والآسيوية منها بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان والمكسيك واليابان وشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمجر وليتوانيا والدومينيكان.

حضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وحرص الوزير، خلال الاجتماع على اطلاع السفراء على ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

كما جرى مناقشة عمل ترتيبات ثنائية أو ثلاثية بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة، وذلك وفقا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة بين الجانبين.

وأشاد السفراء، بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية كما أشاد السفير الياباني، باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.

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