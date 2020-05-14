رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال عيد الفطر

الخميس 14/مايو/2020 - 09:54 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة السورية، مساء اليوم الخميس، مجموعة إجراءات جديدة خلال عيد الفطر، أبقت بموجبها الحظر المفروض مع إمكان اللجوء إلى "حظر التجول التام".

وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، مع إمكان اللجوء الى فرض "حظر التجول التام"، وقال: إن ذلك سيكون رهن المتغيرات المتعلقة بالفيروس.. اليوم الخميس.

وجدد الفريق تأكيده على "أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسئولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله".

وقرر الفريق إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات بدءا من صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الجاري، مع الالتزام بحظر التجول الليلي.

وشملت قرارات الفريق منع أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد، خاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات.

كذلك قرر الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من السابعة والنصف مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وقرر الفريق استمرار إغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: كورونا قد لا يختفى أبدا والوفيات تقترب من 300 ألف

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

أحمد السقا يخضع لجراحة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق في استعادة بصري.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

600 ألف شخص فقدوا وظائفهم فى أستراليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث جوائح!
المزيد

الثقافة

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى

اتحاد الكتاب العرب ينعى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية

«أبو الليل» يحذر من الشائعات في وقت الأزمات (فيديو)

الجامعة الأمريكية تبث لقاء عن «مصر والاقتصاد وكورنا».. 20 مايو