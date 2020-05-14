سوريا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال عيد الفطر

أعلنت الحكومة السورية، مساء اليوم الخميس، مجموعة إجراءات جديدة خلال عيد الفطر، أبقت بموجبها الحظر المفروض مع إمكان اللجوء إلى "حظر التجول التام".وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، مع إمكان اللجوء الى فرض "حظر التجول التام"، وقال: إن ذلك سيكون رهن المتغيرات المتعلقة بالفيروس.. اليوم الخميس.وجدد الفريق تأكيده على "أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسئولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله".وقرر الفريق إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات بدءا من صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الجاري، مع الالتزام بحظر التجول الليلي.وشملت قرارات الفريق منع أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد، خاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات.كذلك قرر الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من السابعة والنصف مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.وقرر الفريق استمرار إغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.