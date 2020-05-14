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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو: التحديات الأمنية لم تتضاءل بسبب وباء كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:51 م
الناتو
الناتو
أ ش أ
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شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، على أن التحديات الأمنية لم تتضاءل بسبب جائحة "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أنه يجب على حلف الناتو الاستمرار في ضمان عدم تحول الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية.

وشاركت القوات المسلحة التابعة لحلف الناتو بشكل كبير في مواجهة الوباء، بما في ذلك عن طريق نشر المستشفيات الميدانية ونقل الإمدادات الطبية جوًا وتعقيم الأماكن العامة، كما تم نشر الآلاف من أفراد القوات المسلحة الطبية من الحلف لدعم الجهود المدنية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وزراء دفاع الحلف عبر تقنية الدائرة المغلقة "الفيديو كونفرانس": إنه يجب على الحلف أن يستمر في تقديم ردع ودفاع موثوقين وفعالين، مشددا على ضرورة مواصلة تنفيذ مبادرة الاستعداد للناتو وتحديث هيكل قيادة الحلف واستدامة العمليات.

وقال ستولتنبرج، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو، إن التماسك والوحدة بين أعضاء الحلف أمران حاسمان في هذه الأوقات العصيبة، موجها الشكر لوزراء الدفاع على جهودهم وتضامنهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد والتزامهم بالعمليات الجارية.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف يستعد للآثار طويلة المدى لوباء "كوفيد- 19"، ويعمل على مساعدة الحلفاء على تعزيز مرونتهم.

وكان اجتماع اليوم، أول تجمع لرؤساء دفاع دول الناتو عبر الإنترنت في تاريخ الحلف منذ 71 عاما.

وترأس الجلسات رئيس اللجنة العسكرية المارشال الجوي، السير ستيوارت بيتش، وركزت المحادثات خلال الاجتماع على استجابة الحلف لأزمة فيروس كورونا والعمليات التي تقوم بها قوات الحلف في أفغانستان والعراق.

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