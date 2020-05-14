جسدها «الاختيار».. قصة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات

بدأت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار باغتيال النائب العام هشام بركات، حيث كان يتحرك في 29 يونيو 2015 من منزلة في مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسمع دوي صوت انفجار شديد هز أرجاء الحي والأحياء المجاورة من شدته، وإذا باغتياله عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه.وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.وبعد القاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في الحادث اعترفوا بتصنيع العبوة المتفجرة وعبارة عن برميل يزن 80 كيلو جرامًا من مادة الأمونيوم، فضلا عن استعانتهم ببعض العناصر من حماس لتسهيل استخدام الإنترنت في التفجير عن طريق ريموت.واعترف أحد المتهمين ويدعى محمود الأحمدي عبدالرحمن، والاسم الحركي «محمدى» طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة أنه تلقي تكليفا عن طريق برنامج اللاين من الإخواني الهارب في تركيا يحيى موسى لتفجير موكب النائب العام، بعد تلقيه عدة تدريبات خارج مصر ثم العودة لتنفيذ عمله الإجرامي، وأنه تسلم المواد من إخواني اسمه «أحمد» ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وأعدها ووضعها داخل حقائب ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، ووضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، وقال إنه تلقى اتصالا من الإخواني يحيى موسى بموعد العملية في 28 يونيو.نفس الشيء قاله بقية المتهمين وبلغوا ٩ بما فيهم محمدي الذين تم إعدامهم في ٢٠١٩ على خلفية ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.