«الإفتاء» توضح خطوات أداء صلاة التسابيح

- وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.





أوضحت دار الإفتاء المصرية، خطوات صلاة التسابيح، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، بالتزامن مع يوم الصلاة من أجل الإنسانية، وهي المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.وذكرت الإفتاء أن صلاة التسابيح تصلى أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة»، وباقي الخطوات كالتالي:- في كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها»، بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.- ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.- ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.- ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.- ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.- ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.- ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.