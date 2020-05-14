إدوارد يكشف حقيقة هجومه على رضوى الشربيني

أوضح الفنان إدوارد، حقيقة هجومه على الإعلامية رضوى الشربيني.وقال إدوارد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع المخرجة إيناس الدغيدي، مساء الخميس: "لدي فقرة في البرنامج خاصة بالسوشيال ميديا ورضوى الشربيني تهاجم الرجالة وقلت أنا أهاجم الستات".وأضاف إدوارد: "هي عندها برنامج وأنا عندي برنامج، ولا أشعر بنفسنة تجاه رضوى الشربيني على الإطلاق".وتابع: "أعلق على هجومها على الرجال بشكل كوميدي بحت، ولم أقابل رضوى الشربيني إلى الآن".وأردف إدوارد: "لا أتعمد الإساءة للسيدات على الإطلاق، ولكنني أتعامل مع الأمر بشكل كوميدي".