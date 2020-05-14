إنتاج وطني بأياد مصرية.. أول ظهور للفرقاطة الشبحية «الأقصر» (فيديو)

شهد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم الخميس، مراسم تدشين الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" بترسانة الإسكندرية، وهي الفرقاطة الثالثة التي يتم بناءها على أرض الوطن بالتعاون مع شركة "naval group"، إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.حضر مراسم تدشين الفرقاطة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وبدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة "S-43 من طراز (2091400)" ألمانية الصنع المنضمة حديثًا إلى القوات البحرية.وتنشر "الدستور" أول لقطات "الفرقاطة الشبحية الأقصر" بعد تدشينها في ترسانة الإسكندرية.