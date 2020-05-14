مصدر بـ«التعليم» يكشف معايير وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات الثانوية هذا العام ستكون سهلة ومباشرة، مشيرا إلى أن تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمستشاري المواد تتلخص فى أن الامتحانات تكون فى المستوى المتوسط وبعيدة كل البعد عن اللف والدوران، وأن تعتمد على الفهم وليس الحفظ.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزير أعطى تعليمات بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات في المنهج حتى 15 مارس، وعدم وضع أى أسئلة خارج سياق هذه المدة التى أعلنت عنها الوزارة من قبل.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تنصح الطلاب بمذاكرة النماذج الخاصة بالمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي، والتى تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أن هذه النماذج ليست قديمة ولكنها تم صدورها قبل قرار المنهج حتى 15 مارس.ويحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدًا الجدل حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.