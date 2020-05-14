تركيا تلقي بأطفال سوريا في جحيم ليبيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد تجنيد تركيا لعشرات الأطفال السوريين من أجل إرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حكومة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الطفل التي تصنف تجنيد القاصرين للقتال كـ"جريمة حرب".





تركيا لجأت إلى حيل لإقناع الأطفال ممن هم دون سن 18 عاما لترك بلدهم من أجل السفر وحمل السلاح في ليبيا.





الرحلة تبدأ من إدلب وحلب إلى عفرين بحجة العمل هناك دون إخبار ذويهم ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا ولفت التقارير إلى إرسال تركيا أكثر من 5000 طفل سوري يعملون مع ميليشيا "فرقة السلطان مراد" التي تضم أكبر عدد من القاصرين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.



