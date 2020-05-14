سكان ووهان يتحدون المطر ويقفون في صفوف للكشف عن كورونا

تحدى سكان ووهان المطر، ونزلوا للوقوف في صفوف لأكثر من ساعة للمشاركة في حملة تقودها الحكومة، لفحص مواطني المدينة البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في إجراء وصفه خبراء الطب بأنه غير مسبوق على هذا النطاق.وكان الوباء العالمي بدأ في العام الماضي من المدينة الواقعة بوسط الصين، والتي سجلت أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الإصابات في البلاد، وهذا الأسبوع بدأت السلطات حملة الفحص بعد ظهور حالات جديدة مما أثار الخوف من موجة إصابات ثانية.ورغم إنهاء العزل العام الذي استمر 76 يوما في ووهان هذا الشهر فلا تزال هناك مخاوف بشأن عدد الحالات التي لا تبدو عليها أعراض الإصابة ويمكن أن تنشر الفيروس.وفي منطقة قانقو بمدينة ووهان، حيث يعيش نحو 10 آلاف شخص بمجمع زيرون مينجيوان السكني، اصطف الرجال والنساء والأطفال تحت المظلات فيما جلس السكان المسنون على مقاعد انتظارا لدورهم في الفحص بأربعة مواقع أقيمت خصيصا لهذا الغرض في وسط المجمع السكني.وقال كثيرون إنهم تلقوا إخطارات عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة من لجنة الإسكان بالمجمع السكني يوم الثلاثاء بإمكانية خضوعهم للفحص على دفعات، وفهموا أن هذه الفحوص اختيارية ودون رسوم.وقالت السلطات إنها تهدف إلى فحص 11 مليون مقيم جميعهم مع إعطاء الأولوية للمنتمين إلى 12 قطاعا، مثل التعليم والصحة والنقل وتجارة التجزئة والعاملين بالحكومة والعائدين من الخارج أو المغادرين ووهان بغرض العمل.