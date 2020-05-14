سكان ووهان يتحدون المطر ويقفون في صفوف للكشف عن كورونا
الخميس 14/مايو/2020 - 08:34 م
وكالاتطباعة
تحدى سكان ووهان المطر، ونزلوا للوقوف في صفوف لأكثر من ساعة للمشاركة في حملة تقودها الحكومة، لفحص مواطني المدينة البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في إجراء وصفه خبراء الطب بأنه غير مسبوق على هذا النطاق.
وكان الوباء العالمي بدأ في العام الماضي من المدينة الواقعة بوسط الصين، والتي سجلت أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الإصابات في البلاد، وهذا الأسبوع بدأت السلطات حملة الفحص بعد ظهور حالات جديدة مما أثار الخوف من موجة إصابات ثانية.
ورغم إنهاء العزل العام الذي استمر 76 يوما في ووهان هذا الشهر فلا تزال هناك مخاوف بشأن عدد الحالات التي لا تبدو عليها أعراض الإصابة ويمكن أن تنشر الفيروس.
وفي منطقة قانقو بمدينة ووهان، حيث يعيش نحو 10 آلاف شخص بمجمع زيرون مينجيوان السكني، اصطف الرجال والنساء والأطفال تحت المظلات فيما جلس السكان المسنون على مقاعد انتظارا لدورهم في الفحص بأربعة مواقع أقيمت خصيصا لهذا الغرض في وسط المجمع السكني.
وقال كثيرون إنهم تلقوا إخطارات عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة من لجنة الإسكان بالمجمع السكني يوم الثلاثاء بإمكانية خضوعهم للفحص على دفعات، وفهموا أن هذه الفحوص اختيارية ودون رسوم.
وقالت السلطات إنها تهدف إلى فحص 11 مليون مقيم جميعهم مع إعطاء الأولوية للمنتمين إلى 12 قطاعا، مثل التعليم والصحة والنقل وتجارة التجزئة والعاملين بالحكومة والعائدين من الخارج أو المغادرين ووهان بغرض العمل.
وكان الوباء العالمي بدأ في العام الماضي من المدينة الواقعة بوسط الصين، والتي سجلت أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الإصابات في البلاد، وهذا الأسبوع بدأت السلطات حملة الفحص بعد ظهور حالات جديدة مما أثار الخوف من موجة إصابات ثانية.
ورغم إنهاء العزل العام الذي استمر 76 يوما في ووهان هذا الشهر فلا تزال هناك مخاوف بشأن عدد الحالات التي لا تبدو عليها أعراض الإصابة ويمكن أن تنشر الفيروس.
وفي منطقة قانقو بمدينة ووهان، حيث يعيش نحو 10 آلاف شخص بمجمع زيرون مينجيوان السكني، اصطف الرجال والنساء والأطفال تحت المظلات فيما جلس السكان المسنون على مقاعد انتظارا لدورهم في الفحص بأربعة مواقع أقيمت خصيصا لهذا الغرض في وسط المجمع السكني.
وقال كثيرون إنهم تلقوا إخطارات عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة من لجنة الإسكان بالمجمع السكني يوم الثلاثاء بإمكانية خضوعهم للفحص على دفعات، وفهموا أن هذه الفحوص اختيارية ودون رسوم.
وقالت السلطات إنها تهدف إلى فحص 11 مليون مقيم جميعهم مع إعطاء الأولوية للمنتمين إلى 12 قطاعا، مثل التعليم والصحة والنقل وتجارة التجزئة والعاملين بالحكومة والعائدين من الخارج أو المغادرين ووهان بغرض العمل.