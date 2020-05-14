ليبيا تعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 64 حالة.وذكر المركز، في بيان أوردته بوابة "الوسط الليبية"، اليوم، أنه جرى تسجيل 28 حالة شفاء، بينما توفت 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.