«الحوت» يقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

قال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة تسير بخطوات جيدة في مجال التكنولوجيا وعملية التحول الرقمي، وساعد هذا في التقليل من التداعيات السلبية لأزمة كورونا ولها تأثير كبير في الإسراع للمجتمع الرقمي.وأضاف «الحوت» خلال ندوة نظمتها الجمعية «اليون» أن الاقتصاد والصناعة سيكون لهما نصيب كبير في نتائج تعميم الخدمات الإلكترونية، وبالتالي من المهم بحث ما هي الأولويات المطلوب تنفيذها للتيسير على الصناعة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية أن استخدام التكنولوجيا سيساهم في التخلص من قيود البيروقراطية في التعامل مع الأجهزة الحكومية سواء في التنمية الصناعية أو التراخيص أو أجهزة المدن والضرائب وغيرها من الجهات اللي يتم التعامل معها وتتسبب في إهدار الوقت والمجهود على إجراءات يمكن إتمامها الكترونيا.وشدد على ضرورة وجود جهة واحدة تتلقى مشاكل الصناعة وتتابعها مع الأجهزة المعنية بعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات التي تظهر عند التنفيذ، وكذلك التركيز على قدرة البنية التحتية لاستيعاب زيادة التعامل مع شبكة الإنترنت وتأمين المعلومات.واقترح «الحوت» تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء والرقابة الإدارية تتولى متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وحل أية مشكلات تحتاج لتدخل سريع وقرارات نافذة للتسريع من عملية التحول الكامل إلى التكنولوجيا.ولفت إلى أهمية دعم قدرة البنوك في التعامل واستيعاب حجم التحويلات والتعاملات المصرفية إلكترونيا مع الشركات وكذلك توحيد وتسهيل آليات التجارة الإلكترونية وتحفيز المجتمع على استخدام طرق الشراء عبر الإنترنت وجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل النمط التكنولوجي في الترويج لمنتجاتها وطرق التشغيل والجودة والمواصفات والتوزيع.