إدوارد يعلن ندمه على المشاركة في فيلم «أحاسيس»

اعترف الفنان إدوارد بأنَّ أعماله الفنيّة السيئة أكثر من الجّيدة، لكنه في الوقت نفسه قال إنَّه قدَّم أعمالًا «قوية وجميلة».وأوضح إدوارد، خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»: «عندي أدوار وحشة وفيه أدوار حلوة كتير قدمتها ولكن أدواري الوحشة أكتر من الحلوة».وأعرب عن ندمه على المشاركة في فيلم «مهمة في فيلم قديم» مع الفنانة فيفي عبده، بسبب سوء السيناريو وعدم جاهزيته لبطولة الفيلم.كما أعرب عن ندمه على المشاركة في فيلم «أحاسيس» قائلًا: «يا ريتني معملتش فيلم (أحاسيس) وعمري ما اتكلمت عليه ولا كنت بحب أتكلم عنه، وأنا عملته عشان مخرج الفيلم منتج كبير وطلب مني أعمل الفيلم معاه وهو وقف جنبي في بداياتي بفيلم (بحب السينما)».وأكد أن مشاركته في فيلم «أحاسيس» أثرت سلبيًا عليه ما أدى إلى تراجع شعبيته خصوصًا أنَّ شريحة كبيرة من جمهوره من الأطفال، مشيرا إلى أن الفيلم فكرته جميله ولكن لا يليق على إدوارد.