بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر

حرصا من «الدستور» على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تنقل لكم بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر.وتنقل الصفحة الرسمية للأزهر الشريف شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر.وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه في ضوء التنسيق بينها وبين الأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) لمدة 10 أيام متتابعة سيتم الانتقال إلى الجامع الأزهر لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان بإذن الله تعالى.