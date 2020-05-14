«الزناتي»: صرف بدل التدريب للصحفيين الثلاثاء المقبل

أعلن حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مايو، يوم الثلاثاء المقبل ١٩ مايو، بماكينات الصرف للبنك الأهلي.وأشار الزناتي إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل.وقال الزناتي إنه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر، ويحصل الراغبون في الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من البنك سواء من خلال فيزا البنك أو فرع من فروعه.