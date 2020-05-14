الصين ترفض منع تركيا مرور طائرة قبرصية تحمل إمدادات طبية بمجالها الجوي

عقب السفير الصيني لدى قبرص هوانج شينج يوان، على رفض تركيا السماح لرحلة طيران قبرصية مستأجرة قادمة من الصين تحمل الإمدادات الطبية بالتحليق في مجالها الجوي، قائلا إننا بحاجة إلى التحرك الآن ضد أولئك الذين يقوضون التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا.وقال هوانج شينج يوان، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس: "علمت من الأخبار المحلية أن رحلة طيران مستأجرة لقبرص تحمل إمدادات طبية تم شراؤها من الصين أُجبرت على تغيير مسارها قبل وصولها إلى قبرص مباشرة لعدم سماح تركيا لها بالتحليق في مجالها الجوي".وأوضح السفير الصيني أن هذا الوباء أودى بحياة الكثيرين وغير الطبيعة البشرية، وأكد أنه للاستجابة لأزمة الصحة العامة العالمية هذه من المهم بناء مجتمع يؤمن بمصير مشترك للبشرية، وأشار إلى أنه فقط من خلال الوحدة والتعاون يمكن التغلب على الوباء وحماية الكرة الأرضية.وقال: "نحن بحاجة إلى العمل الآن ضد جميع الإجراءات التي تقوض التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا".يذكر أن الرحلة وصلت أخيرًا إلى قبرص بعد تأخر دام عشر ساعات يوم الأربعاء حيث تم تحويل مسارها إلى موسكو قبل الوصول إلى لارنكا.