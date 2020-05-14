المركزى السعودى يؤكد استمرار ربط الريال بالدولار الأمريكى

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، في بيان بثه التلفزيون الرسمي إنها مازالت ملتزمة بسياسة ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأمريكي، التي وصفتها بأنها تخدم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.وأضافت، أن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات 43 شهرا، وأنها تشكل 88% من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع والشامل.