8 مليارات جنيه ضرائب مستهدفة على السيارات 2020-2021

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021، عن أنه من المتوقع وصول إجمالي الضرائب على السيارات إلى 8.025 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 9.645 مليار جنيه خلال 20192020، ومحقق فعلي بلغ 5.701 مليار جنيه خلال 20182019.ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي رسم التنمية على تسيير السيارات 4.9 مليار جنيه بنهاية 20202021، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال 20192020، ومحقق فعلي3.39 مليار جنيه محقق فعلي خلال 20182019، وقيمة رسوم التنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج 2.11 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال 20192020، و1.8 مليار جنيه محقق فعلي خلال 20182019.