الاختيار الحلقة 21.. أحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ضيوف شرف

أما عماد صديق الإرهابي هشام عشماوي فيعود من ليبيا إلى مصر، ويستقر في الصحراء الغربية استعدادا للقيام بعمليات تكفيرية هناك تتبع جماعة المرابطون التي أسسها هشام عشماوي ويخططون لبدء تنفيذ أولى عملياتهم الإرهابية هناك.الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.