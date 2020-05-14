الوادي الجديد تشهد سقوط أمطار غزيرة (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد مساء اليوم الخميس، أمطارا غزيرة خاصة على مركز الخارجة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية الرأسية مع عواصف من البرق تظهر بوضوح كل فترة وسط الغيوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.كما تعرضت باقي مراكز المحافظة، لسقوط أمطار خفيفة منذ صباح اليوم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في بداية اليوم، وانخفاضها بشكل ملحوظ في آخره.وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.وتعرضت محافظة الوادي الجديد، أمس الأربعاء، لشبورة ترابية وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية مصحوبا بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة.