لماذا غيّر الفنان إدوارد طائفته الدينية؟

كشف الفنان إدوارد سبب تغيير طائفته الدينية في حلقة الليلة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس».وقال إدوارد: «غيرت طائفتي الدينية من أجل الزواج، لأنني أحب زوجتي وهي ملتصقة بالكنيسة والصلاة وفكّرت في مستقبل أولادي منها، وأنهم سوف يكونون متدينين».وأضاف: «ابني شماس ويذهب إلى الكنيسة كل أسبوع ويدرس في لندن».وتابع: «طول عمري سايب طريقي في الحياة على الله ولا أخطط لشيء في حياتي أو مستقبلي».