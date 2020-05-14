الاختيار الحلقة 21.. اغتيال النائب العام هشام بركات

الحلقة 21 من الاختيار.. اغتيال النائب العام هشام بركات





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كما يستقر هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي في ليبيا، ويجري 3 عمليات في قدمه ليسترد عافيته مرة أخرى، بالإضافة لخلاف عشماوي وعماد مع الشيخ عمران في مبايعة أبو بكر البغدادي والانضمام له في الجهاد، ويختار عشماوي أسم أبو عمر المهاجر ليطلقه على نفسه من جديد.



وفي مشهد إنساني للمنسي الذي يقدم شخصيته أمير كرارة يدخل صيدلية ليشتري أحد الأدوية يجد سيدة لا تقدر على شراء علاج لها فيشتريه لها ويوعدها بإرساله لها كل شهر.



«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج تامر مرسي ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً. كما يستقر هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي في ليبيا، ويجري 3 عمليات في قدمه ليسترد عافيته مرة أخرى، بالإضافة لخلاف عشماوي وعماد مع الشيخ عمران في مبايعة أبو بكر البغدادي والانضمام له في الجهاد، ويختار عشماوي أسم أبو عمر المهاجر ليطلقه على نفسه من جديد.وفي مشهد إنساني للمنسي الذي يقدم شخصيته أمير كرارة يدخل صيدلية ليشتري أحد الأدوية يجد سيدة لا تقدر على شراء علاج لها فيشتريه لها ويوعدها بإرساله لها كل شهر.«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج تامر مرسي ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشهد أحداث الحلقة 21 من مسلسل الاختيار تطورات كبيرة في الأحداث حيث تحمل أسم «ليبيا» وتبدأ بمشاهد تسجيلية لقيام التكفيرين باغتيال النائب العام المصري عام ٢٠١٥ هشام بركات، كما يلقي الضوء على عملية التكفيرين في الشيخ زويد بسيناء في ١ يونيو ٢٠١٥ التي استشهد فيه عدد كبير من القوات المسلحة، كما نجحت قوات الصاعقة في تصفية أكثر من ١٠٠ تكفيريا.