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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أساقفة المجمع المقدس يشاركون بصلوات تجنيز الأنبا رويس

الخميس 14/مايو/2020 - 07:05 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلوات تجنيز الأنبا رويس الأسقف العام، الذي توفى اليوم عن عمر ناهز ٨١ سنة.

وشارك في الصلوات عدد من أعضاء المجمع المقدس، وهما كلًا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس، والأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.

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