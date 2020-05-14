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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين ويرفض التواصل مع رئيسها

الخميس 14/مايو/2020 - 06:40 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بقطع كافة العلاقات مع الصين، مؤكدا أنه لا يرغب في التحدث حاليا إلى نظيره الصيني شي جينبينغ.

وأكد الرئيس الأمريكي أن موقف الصين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خيّب أمله، مشيرا إلى أنه لديه علاقات جيدة مع الرئيس الصيني لكنه لن يتحدث معه حاليا.

وقال ترامب في لقاء على قناة "فوكس بزنس"، إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة ضد الصين من بينها قطع العلاقات، وذلك وفق وكالة فرانس برس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس إن تعامل الولايات المتحدة مع الصين كلفها كثيرا من الخسائر وآخرها فيروس "كوفيد 19"، الذي لن يعوض خسائره أي صفقات تجارية.

وأوضح ترامب أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، مشيرا إلى أنه أبرم صفقة تجارية رائعة مع الصين، ولم يكد حبر هذه الاتفاقية يجف حتى أصيب العالم بالطاعون القادم من الصين.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 84 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بخلاف إصابة أكثر من 1.3 مليون فرد بالوباء، لتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم.

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