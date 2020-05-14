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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة فرنسية ترفض أولوية حصول أمريكا على لقاح ضد كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 06:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية، آنييس بانييه-روناشيه، إن منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على كميات من لقاح ضد فيروس كورونا أنتجته شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" يعد أمرًا غير مقبول.

وأضافت بانييه-روناشيه، في تصريحات نقلها موقع (بلومبرج) الإخباري الأمريكي، اليوم الخميس، أنه من غيرالمقبول أن تحظى أمريكا أو أي دولة أخرى بأولوية الحصول على اللقاح تحت ذريعة التمويل.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي، بول هدسون، أمس الأربعاء، إذ قال إن الشركة على الأرجح ستقدم اللقاح للولايات المتحدة أولًا لأنها كانت أول دولة قدمت تمويل للأبحاث التي توصلت لهذا اللقاح.

من جهته، قال تاكيشي كاساي، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، إن اللقاحات تعد سلع عامة عالمية وهي ملك للجميع.

وأشار الرئيس التنفيذي لسانفوي إلى أن الولايات المتحدة عززت شراكتها مع الشركة في فبراير الماضي مع وجود توقع من الجانب الأمريكي بأولوية الحصول على اللقاح نظير مساعدة الشركة ماليًا في التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا.

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