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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي يشيد بالاختيار: صحح مفهوم الجهاد في سبيل الله

الخميس 14/مايو/2020 - 06:35 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمسلسل «الاختيار» الذي يتابعه ملايين المشاهدين، لأنه يجسد شخصية الشهيد العظيم أحمد المنسي والكثير من الشهداء البواسل، ومدى حبه للوطن والشهادة في سبيل الله وسبيل الوطن.

ووجه الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» التحية والشكر لكل القائمين على المسلسل لأنه يصحح صورة ويظهر من هم الجماعات الإرهابية، ويخلد ذكرى الأبطال، ومنهم الشهيد الحي أحمد المنسي، ويصحح مفهوم الجهاد في سبيل لله ومن هم الذين يسيرون في طريق الجهاد الخطأ.

وفي إطار أحداث الحلقة العشرين من مسلسل «الاختيار» ظهر الشيخ «رمضان عبد المعز» يشرح للجنود عن الكفر وحكم تكفير الناس.

وسأل أحمد المنسي عن التكفيريين الذين يكفرون ضباط الجيش وينظرون إليهم نظرة المعتدين فأراد المنسي أن يشرح الشيخ للجنود كلمة الكفر.

وقال الشيخ إن حكم تكفير شخص يتوافر له شرطان، الشرط الأول القول الذي قاله أو الفعل الذي فعله، وضرب مثلا إذا أخذ أحد كتاب القرآن الكريم وقام بتقطيعه، إنه فعلا فعل الكفر ولكن ماذا كان يقصد وما الذي يسكن قلبه لا يعلمه إلا الله، إذا لا يجب إلقاء الحكم عليه بالكفر.

وتابع الشيخ باستشهاد من سورة «الكافرون» إذا كان بالفعل الشخص كافر، فإن الله عز وجل أمرنا في تلك الصورة أن لكم دينكم ولي دين.

مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويتناول مسلسل «الاختيار» حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

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