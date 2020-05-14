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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هبة مجدي تكشف تفاصيل اختيارها لـ«مريم» في «فرصة تانية»

الخميس 14/مايو/2020 - 06:12 م
هبة مجدي
هبة مجدي
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة هبة مجدي كواليس اختيارها لشخصية مريم في مسلسل «فرصة تانية» الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «إم بي سي تريندينج» المذاع عبر فضائية «إم بي سي 4»: «كنت مرشحة لدور تاني خالص غير مريم، وخلال قراءة النص عجبني دور مريم وكنت حابة الشخصية جدا ومتعاطفة معاها وغير متعاطفة كذلك وبعد الحلقة الـ 11 كلمت مرقص عادل، المخرج وسألته عن الدور وطلبت منه أن أقدمه ووافق على الفور».

وأضافت: «كنت متحمسة جدًا إني ألعبة والناس لم تتخيل التحويله في الشخصية ستكون بهذا الشكل، طلع مني شكل مختلف والناس شاهدتني في شخصية مختلفة».

وتابعت: «هناك حب بيدمر وحب يلم الأسرة، ومريم تحب بسلبية ولا تستطيع الكلام فهما لديهما مشاكل نفسية هو من والده وهي تعاني من كبت ولا تستطيع الدفاع عن نفسها وهي نماذج موجودة في المجتمع».

وأكدت أنها استعدت للدور من خلال مذاكرته الجيدة وكذلك اختيارها للملابس والتي تتناسب مع التغيرات التي طرأت عليها.

مسلسل «فرصة تانية» من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏تأليف ‏مصطفى جمال هاشم.

يشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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