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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفض التجمعات في المحلة (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 06:03 م
حملة مكبرة
حملة مكبرة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، اليوم الخميس، حملة مكبرة لمتابعة رفع الإشغالات وفض التجمعات، وذلك في إطار توجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بضرورة إزالة جميع الإشغالات وإعادة الانضباط لكافة الشوارع.

شارك في الحملة شرطة المرافق والإنقاذ ومجلس المدينة، حيث أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات وفض التجمعات والباعة الجائلين بشارع البحر الرئيسي وشارع الحنفي والعباسي القديم، حيث تم إزالة 3 فروشات لبيع الفاكهة، ورفع فرش أحذية وملابس ومصادرة العربات الخاصة بهم، كما تم رفع إشغال المحلات المخالفة ومصادرتها.

أكد اللواء حاتم زين العابدين، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، إلى جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفض التجمعات في المحلة (صور)
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفض التجمعات في المحلة (صور)

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