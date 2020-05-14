توريد 161 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم حتى مساء أمس الأربعاء، توريد ما يزيد عن 161 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، مشيرا إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.وأوضح أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أية مشكلات طارئة فورا للتيسير على المورين، مشددا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز، لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.