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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بالصحة: شفاء أول مصاب كورونا يعالج بالأجسام المضادة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:52 م
الصحة
الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، شرعت في وضع بروتوكول يتناسب مع دواء "ريمديسيفير" المستخدم في علاج فيروس كورونا، موضحا أنه من المقرر أن تعمل به اللجنة في علاج المرضى خلال فترة قصيرة وفور وصوله من الخارج.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الدستور" أنه تم تحديث برتوكولات العلاج التي يتم استخدامها لعلاج المرضى أولا بأول، موضحا أن نتائج علاج المرضى بالأجسام المضادة لفيروس كورونا جيدة حتى الآن وهناك تحسن ملحوظ في عدد من الحالات ولكن لم يتم شفاء حتى الآن سوى حالة واحدة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تستخدم بروتوكول علاج الأجسام المضادة مع كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ولوحظ أنه يخفف من الأعراض بنسب متفاوتة حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار الدواء الجديد لتبدأ اللجنة على الفور في علاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض إكلينيكية أولا داخل مستشفيات العزل.

وتوقع المصدر أن يكون للدواء الجديد فاعلية قوية على الفيروس لأنه يحتوى على نوع من مضادات الفيروسات القوية والأدوية المناعة التي تعزز مناعة الجسم للتصدي للفيروس.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير" والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة تعمل الآن على استراتيجية لنقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة تتابع اتباع الأطقم الطبية للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية لهم من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما ساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.

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