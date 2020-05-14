الجزائر: 189 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، و7 وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان صحفي أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 6442 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب كورونا 529 وفاة.وقال الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، إن إجمالي المتعافين وصل إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة.يذكر أن عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، تلقى اليوم، رسالة من نظيره الصيني لي كتشيانغ أكد له من خلالها استعداده للعمل معه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك ضمن جهود البلدين لمجابهة فيروس كورونا.وقال كتشيانغ في رسالته أن الشعب الصيني سيواصل وقوفه بجانب الجزائر بشكل ثابت، مشيرا إلى أن الصين ستقوم بكل ما في وسعها لتقديم الدعم والمساعدات للجزائر بشكل مستمر في مجال مكافحة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الصينية الجزائرية وتطوير التعاون بين البلدين.وسبق أن تلقت الجزائر من الصين منذ مارس الماضي عدة شحنات من المساعدة الطبية تحتوي على وسائل الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي وأقنعة طبية ونظارات وقاية.